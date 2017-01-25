  • 25 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.816
    EURO 4.107
  • BIST 83295.56
    ALTIN 148.042
Buradasınız : » » Hazar'a komşu ülkelerden Bakü toplantısı

Hazar'a komşu ülkelerden Bakü toplantısı

Hazar'ın hukuki statüsünün belirlenmesi için kurulan çalışma grubunun 48. toplantısı Bakü'de başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hazara komşu ülkelerden Bakü toplantısı

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov başkanlığındaki Hazar konulu toplantıya, Rusya, İran, Türkmenistan ve Kazakistanlı yetkili ve uzmanlar katıldı. 

Halefov toplantıda yaptığı konuşmada, Hazar'ın hukuki statüsünün belirlenmesi için bugüne kadar önemli gelişme sağlandığını belirtti.

Devlet başkanlarının katılımıyla bugüne kadar Aşkabat, Tahran, Bakü ve Astrahan'da 4 toplantı yapıldığını hatırlatan Halefov, Bakü ve Astrahan toplantılarında devletlere ait olacak kara sularının eninin ve Hazar'daki iş birliği ilkelerinin belirlendiğini bildirdi.

Halefov, bir sonraki zirve toplantısında nihai statünün belirlenmesinin öngörüldüğünü ifade ederek "Bu nedenle kıyıdaş ülkelerin Hazar'dan diğer denizlere ve okyanusa serbest çıkışı, askeri gemilerin diğer ülkelere ait kara sularından geçiş hakkı, kablo ve boru hatlarının döşenmesi, Hazar'ın dibinin bölünmesi gibi konular üzerinde bir an önce mutabakat sağlanması gerekiyor." dedi.

Hazar'ın merkez ve kuzey bölümlerinin dibinin bölünmesi konusunun bir an önce çözülmesini istediklerini ifade eden Halefov, bu konuda Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya arasında daha önce imzalanan anlaşmalara önem verdiklerini kaydetti.

Ülkelerin güvenliğine zarar vermeyecek ve bölgede istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak bir nihai statü üzerinde anlaşılması gerektiğini vurgulayan Halefov, silahlı çatışmaların ve işgalcilik politikasının önlenmesi için çabaların birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Etiketler: hazar, bakü toplantısı, rusya, iran, Türkmenistan, Kazakistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER