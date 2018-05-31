Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Philadelphia kentindeki hayvanat bahçesinden kaçan 4 tavus kuşu trafiği birbirine kattı. Otoyoldaki kuşları yakalamak için polis ekipleri seferber oldu.
Kaynak: TRT Haber
ABD Philadelphia'da hayvanat bahçesinden kaçan tavus kuşları, trafiği birbirine kattı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Philadelphia kentindeki hayvanat bahçesinden kaçan 4 tavus kuşu trafiği birbirine kattı. Otoyoldaki kuşları yakalamak için polis ekipleri seferber oldu.
Kaynak: TRT Haber