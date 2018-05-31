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Hayvanat bahçesinden kaçan tavus kuşları trafiği birbirine kattı

ABD Philadelphia'da hayvanat bahçesinden kaçan tavus kuşları, trafiği birbirine kattı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Philadelphia kentindeki hayvanat bahçesinden kaçan 4 tavus kuşu trafiği birbirine kattı. Otoyoldaki kuşları yakalamak için polis ekipleri seferber oldu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tavus kuşu, Philadelphia, abd
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