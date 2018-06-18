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Hayvanat bahçesindeki ayının zıplama yarışı

Babasıyla birlikte ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Nashville Hayvanat Bahçesi'ne giden 5 yaşındaki Ian, zıplama oyununa ilginç bir arkadaş buldu.

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Camın ardından duran bir ayı, kendisini görmeye gelen Ian'ın zıpladığını görünce ona eşlik etmeye başladı. Ayı ve çocuğun zıplama yarışı izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: ABC News

Etiketler: zıplama, Hayvanat Bahçesi, çocuk, ayı
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