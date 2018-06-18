Hayvanat bahçesindeki ayının zıplama yarışı

Camın ardından duran bir ayı, kendisini görmeye gelen Ian'ın zıpladığını görünce ona eşlik etmeye başladı. Ayı ve çocuğun zıplama yarışı izleyenleri gülümsetti.
Kaynak: ABC News
Babasıyla birlikte ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Nashville Hayvanat Bahçesi'ne giden 5 yaşındaki Ian, zıplama oyununa ilginç bir arkadaş buldu.
Camın ardından duran bir ayı, kendisini görmeye gelen Ian'ın zıpladığını görünce ona eşlik etmeye başladı. Ayı ve çocuğun zıplama yarışı izleyenleri gülümsetti.
Kaynak: ABC News