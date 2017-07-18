Hayvan hırsızlığı ve mera anlaşmazlığı nedeniyle OHAL ilan edildi

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in hayvan hırsızlığı ve mera anlaşmazlığı sebebiyle kent sakinleri arasında çatışma ve şiddet olaylarının yaşandığı 4 ilde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Güney Sudan devlet televizyonunun haberine göre, Devlet Başkan Mayardit, hayvan hırsızlığı ve mera anlaşmazlığı sebebiyle kent sakinleri arasında çatışma ve şiddet olaylarının yaşandığı 4 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan etti.

Gogrial, Tonj, Vau ve Doğu Aveil illeri hayvan çalma, mera anlaşmazlığı sebebiyle çatışmalara ve şiddet olaylarına sahne oluyor.

Güney Sudan'ın Gogrial eyaleti Vali Yardımcısı Agoth Mel, ülkenin kuzeyindeki eyalette, Güney Sudan'ın en büyük etnik grubu Dinka'ya mensup Apuk ve Aguok kabileleri arasında geçen ay çatışma çıktığını, olayda en az 38 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını duyurmuştu.