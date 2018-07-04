Hayriye Nurdan Altuntaş Trinidad ve Tobago Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanlığı'na ait atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararına göre Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Türkiye'nin Trinidad ve Tobago Büyükelçisi oldu.

Kaynak: AA