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Hayriye Nurdan Altuntaş Trinidad ve Tobago Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Trinidad ve Tobago'ya büyükelçi olarak atandı.

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Hayriye Nurdan Altuntaş Trinidad ve Tobago Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanlığı'na ait atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararına göre Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Türkiye'nin Trinidad ve Tobago Büyükelçisi oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: trinidad ve tobago, büyükelçi, altuntaş
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