Hayatın normale döndüğü Afrin'de caddeler canlandı

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezine Türkiye'nin verdiği huzur ve güvenle dönen sivillerin sayısı artıyor.

Yaşamın yeniden canlandığı Afrin'de caddeler kalabalık. Şu anda bölgenin nüfusu 50 bine dayanmış durumda. 350'ye yakın esnaf da iş yerlerini yeniden açtı.

"İnsanlar bütün dükkanlarda işlerinin başında"

İş yerlerinin yanısıra kaldırımlarda da tezgahlar açıldı. Afrinli esnaflar işlerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Allah'a şükür işlerimiz çok iyi. Durumlar güzel, insanlar bütün dükkanlarda işlerinin başında. Hayat eskisine göre daha güzel. Su geldi, ekmek var, meyve var, çok şükür her ihtiyacımız bulunuyor. Yaşam olarak eskisine göre çok iyi. Şimdi bizden para toplayan da yok, önceden PKK dükkanına göre vergi diye para toplardı. 50 bin-100 bin suriye lirası alırlardı. Elhamdüllillah şimdi rahatız ."

"YPG/PKK, zorla vergi diye para istediler"

Teröristlerin yaptığı zulümlerden de bahseden bir Afrinli şunları anlatıyor:

"Onlardan değildik. Bir gün dükkanıma geldiler. Zorla vergi diye para istediler, 600 bin Suriye lirası para istediler. Ben kendilerine ne kazanıyorum ki bu parayı vereyim dedim ama anlamadılar. 300 bin liraya anlaştık. Makbuzu halen yanımda."

"Türk parası, Suriye parası ve dolar bozuyoruz"

Afrin ilçe merkezinde dövizciler de oldukça hareketli. Dövizciler özellikle Türk parası ve dolar bozduranın daha fazla olduğunu söylüyor

"Türk parası, Suriye parası ve dolar bozuyoruz. Son üç günden bu yana daha hareketli. En çok istediğimiz güvenlik. Sivillerin de evlerine dönmelerini istiyoruz."

Afrinliler, Türkiye'ye duydukları minnettarlığı evlerine astıkları Türk bayraklarıyla gösteriyor.

Kaynak: TRT Haber