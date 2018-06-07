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Hawaii'deki yanardağ felaketi uydudan görüntülendi

ABD Hawaii'de Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar 117 evi yok etti. Facianın boyutları, Kızılötesi uydu görüntüleriyle bir kez daha gözler önüne serildi.

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Hawaiideki yanardağ felaketi uydudan görüntülendi

Dünya'nın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı, bölgeyi cehenneme çevirdi.

Lavların ulaştığı ve yok ettiği yerleşim yerlerinin kızılötesi uydu görüntüleri yayınlandı. 

 Lavlar 125 kilometrekarelik alanı etkisi altına aldı ve 117 evi yok etti.

Son bir haftadır yanardağdaki patlamaların artması ve püsküren lavın akışkanlığının fazla olması nedeniyle yetkililer, halka evlerini terk etmeleri uyarısını yaptı. 

Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesinden bu yana, bölgede 9 bin 900 deprem oldu.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: uydu, lav, kilauea yanardağı, Hawaii, abd
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