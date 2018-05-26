Hawaii'deki yanardağ felaketi kuş bakışı görüntülendi

ABD'nin Hawaii eyaleti, son yılların en büyük felaketini yaşıyor.

Hawaii'de Kilauea Yanardağı harekete geçti.

Daha sonra bölge 6,9 şiddetinde depremle sarsıldı.

Bölge duman içinde kalırken lavlar yolları kapadı.

Çatlakların arasından görülebilen lavların sıcaklığı 1100 dereceye ulaştı.

26 ev yıkıldı, 4 yapı lav altında kaldı ve 2 bin kişi güvenli yerlere taşındı.

Yanardağdan püsküren lav, 61 metreye kadar çıktı ve 36 bin metrekarelik alana yayıldı.

Lav akışının daha ne kadar süreceği bilinmiyor.

Kaynak: AA, Reuters