  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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Hawaii'deki Kilauea yanardağı faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmesi nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edildi. Püsküren lavların 46 metre yüksekliğe kadar çıktığı belirlendi.

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Hawaiideki Kilauea yanardağı faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesinde, önceki günlerde Puna bölgesinde meydana gelen ve büyüklüğü 5 ile 2 arasında değişen çok sayıda depremin etkili olduğu sanılıyor.

Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, güvenli bölgede oluşturulan iki sığınağa yerleştiriliyor.

Alarm seviyesini en üst düzeye çıkarıldı

İnsansız hava aracıyla çekilen görüntülerde, bölgedeki bir yolda oluşan çatlaktan lav püskürdüğü ve yakınlardaki ormanlık alandan aktığı görülüyor.

Çatlaklardan püsküren lavların 46 metre yüksekliğe kadar çıktığı belirlendi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, bölgedeki alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Turistlere hızla bölgeden ayrılmaları uyarısı yapıldı. 

Kaynak: AA

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