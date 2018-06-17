Hawaii'de yanardağı izlemek isteyenlere gözaltı kararı

ABD Hawaii'de faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar okyanusa ulaştı.

"Hawaii News Now"un haberine göre, polis barikatı ve tehlikeli koşullara rağmen bazı kişiler, yetkililer tarafından kordon altına alınan bölgelere girmeye devam ediyor.

Arazi ve Tabii Kaynaklar Dairesi'nden yetkililer, patlamalar başladığından bu yana lav akıntısı olan bölgelerde dolaşan yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Hawaii Valisi David Ige tarafından bu ay başında yayımlanan yeni yönetmelikle, çöküntü kuşağı alanlarında yakalanan kişilere yönelik cezalar artırıldı.

Yetkililer tarafından tehlikeli ve tahliye çalışmalarının sürdüğü bölgelerde tespit edilen ya da yakalananlar, 5 bin dolara kadar para ya da 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.

Halka "tahliye ya da tutuklanma" uyarısı

Yanardağdaki patlamaların artması ve püsküren lavın akışkanlığının fazla olması nedeniyle yetkililer, bu ayın başında halka evlerini terk etmeleri uyarısında bulunmuş, polis, yöre halkına "Evlerinizi terk etmezseniz tutuklanırsınız" duyurusu yapmıştı.

Kaynak: AA