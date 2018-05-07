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Buradasınız : » » Hawaii'de yanardağ tehlikesi yüzünden 2 bin kişi tahliye edildi

Hawaii'de yanardağ tehlikesi yüzünden 2 bin kişi tahliye edildi

Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından turizm cenneti Hawaii cehenneme döndü. Yanardağdan çıkan lavlar çevreye yayılmayı sürdürüyor.

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ABD'nin Hawaii eyaleti, son yılların en büyük felaketini yaşıyor. Hawaii'de Kilauea Yanardağı harekete geçti. Ardından bölge 6,9 şiddetinde depremle sarsıldı.

Bölge duman içinde kalırken lavlar yolları kapadı. Çatlakların arasından görülebilen lavların sıcaklığı bin 100 dereceye ulaştı. 26 ev yıkıldı, 4 yapı lav altında kaldı ve 2 bin kişi güvenli yerlere taşındı.

Bölgede artçı sarsıntılar da bekleniyor. Lavlar 125 kilometrekarelik bir alanı etkisi altına aldı. Yetkililer yüksek oranda sülfür gazına karşı uyardı. 

Yanardağdan püsküren lav, 61 metreye kadar çıktı ve 36 bin metrekarelik alana yayıldı. Lav akışının daha ne kadar süreceği bilinmiyor.

Volkanın yerde oluşturduğu çatlaklardan erimiş kaya, zehirli gaz ve buhar çıktı.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar meydana geliyor.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: kilauea yanardağı, Hawaii, abd
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