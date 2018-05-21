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Hawaii'de volkanik patlamalar metrelerce yüksekliğe ulaştı

İki haftadır tatil cenneti Hawaii'yi cehenneme çeviren Kilauea Yanardağı, lav ve zehirli gaz püskürtmeye devam ediyor.

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Eteklerinde, zehirli gaz çıkaran büyük yarıklar meydana gelen yanardağda, volkanik patlamalar metrelerce yüksekliğe ulaşıyor.

Bölgedeki evler, geçtiğimiz gün tehlikenin artması sebebiyle tahliye edilmişti.

Kaynak: AP

Etiketler: yanardağ, volkanik patlama, kilauea yanardağı, Hawaii, abd
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