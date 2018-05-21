Hawaii'de volkanik patlamalar metrelerce yüksekliğe ulaştı

Eteklerinde, zehirli gaz çıkaran büyük yarıklar meydana gelen yanardağda, volkanik patlamalar metrelerce yüksekliğe ulaşıyor.
Bölgedeki evler, geçtiğimiz gün tehlikenin artması sebebiyle tahliye edilmişti.
Kaynak: AP
İki haftadır tatil cenneti Hawaii'yi cehenneme çeviren Kilauea Yanardağı, lav ve zehirli gaz püskürtmeye devam ediyor.
Eteklerinde, zehirli gaz çıkaran büyük yarıklar meydana gelen yanardağda, volkanik patlamalar metrelerce yüksekliğe ulaşıyor.
Bölgedeki evler, geçtiğimiz gün tehlikenin artması sebebiyle tahliye edilmişti.
Kaynak: AP