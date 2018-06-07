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Hawaii'de lavlar yeni karalar oluşturuyor

ABD'nin Hawaii eyaletinde Mayıs başında faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan akan lavların Kapoho bölgesini doldurmasıyla yeni karaların oluştuğu açıklandı.

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Hawaiide lavlar yeni karalar oluşturuyor

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) Jeolog Wendy Stovall, Kilauea Yanardağı'ndan akan lavlar nedeniyle Hawaii'de bazı bölgelerin tamamen yok olduğunu, bazı körfezlerin de lavla dolduğunu ve yeni karaların oluştuğunu ifade etti.

Adadaki tatil merkezlerinden "Vacationland"in lavlar tarafından tamamıyla yutulduğunu belirten Stovall, Kapoho bölgesinde yeni karaların oluştuğunu söyledi.

Stovall, yanardağda daha büyük patlamaların olacağını da ekledi.

Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: yanardağ, lav, kilauea yanardağı, Hawaii
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