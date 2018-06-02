Hawaii'de lavlar 87 evi kül etti

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlara ilgili açıklama yapan Hawaii Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü Talmadge Mango, bir aydır patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavların bugün 10 evi daha kül ettiğini söyledi.

Lavlar nedeniyle şimdiye kadar yok olan ev sayısının 87 olduğu açıklandı.

Halka "tahliye ya da tutuklanma" uyarısı

Son bir haftadır yanardağdaki patlamaların artması ve püsküren lavın akışkanlığının hızlı olması nedeniyle yetkililer halktan evlerini terk etmesini istedi. Polis tarafından da "Evlerinizi terk etmezseniz tutuklanırsınız" şeklinde uyarı yapıldı. Ayrıca bölgede küçük çaplı depremler meydana geldiği de açıklandı.

Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.

Kaynak: AA