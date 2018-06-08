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Hawaii'de lavlar 600'den fazla evi kül etti

ABD Hawai'deki Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar 600'den fazla evi yok etti.

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Hawaiide lavlar 600den fazla evi kül etti

ABD Hawaii Belediye Başkanı Harry Kim, Hilo bölgesinde basına yaptığı açıklamada, geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavların, Kapoho ve Vacationland kıyı bölgelerinde 600'den fazla evi kül ettiğini söyledi. 

Hawaii Valisi David Ige, bölgeye afete müdahale için 12 milyon dolar verildiğini ifade etti.

Ige, polis, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin bölgede yaklaşık 40 gündür gece gündüz çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: lav, kilauea yanardağı, Hawaii, abd
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