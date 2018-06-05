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Hawaii'de lavlar 117 evi yok etti

ABD Hawaii'de Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar 117 evi yok etti.

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Hawaiide lavlar 117 evi yok etti

Hawaii Belediye Başkanlığı Sözcüsü Janet Snyder, bir ay önce faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavların 117 evi kül ettiğini söyledi.

Lavlar nedeniyle yok olan ev sayısı, cuma günü 87 olarak açıklanmıştı.

Snyder, ne kadar evin tehdit altında olduğuyla ilgili açıklama yapmadı. Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından Puna bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi.

Uzmanlar, Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavların toplamda 20 kilometrekarelik alana yayıldığını açıkladı.

Halka "tahliye ya da tutuklanma" uyarısı

Son bir haftadır yanardağdaki patlamaların artması ve püsküren lavın akışkanlığının fazla olması nedeniyle yetkililer, halka evlerini terk etmeleri uyarısında bulundu. 

Polis, yöre halkına "Evlerinizi terk etmezseniz tutuklanırsınız" duyurusu yaptı. Bölgede irili ufaklı depremler de meydana geliyor. 

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Hawaii, abd
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