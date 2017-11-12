Haviceli göçmenler evlerine dönmek istiyor

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesindeki evlerinden terör örgütü DEAŞ nedeniyle ayrılan bölge halkının bir an önce evlerine dönmek istediği bildirildi.

Kerkük Valisi Rakan Sait, kentin güneyindeki Dakuk Çadır Kenti'ni ziyareti sırasında, ''Evlerine dönmek için bize resmi müracaatta bulunanların sayısı bin 28 aileyi buldu.'' dedi.

Ailelerin geri dönmeleri için hiç bir zorunluluk getirmediklerini vurgulayan Sait, ''Kamplardaki vatandaşlarımızın tamamının evlerine geri dönmelerini temenni ederken, hiç kimseyi de zorla göndermiyoruz. Çatışma ve kurtarma operasyonlarından dolayı evleri ve barkları tahribata uğrayanların kampta istedikleri kadar kalma şansları vardır.'' şeklinde konuştu.

Kerkük İl Meclisi Üyesi Burhan Asi de Irak ordusu ve güvenlik güçleri tarafından kurtarılmasına rağmen kentin güneyindeki bazı bölgelerde hala DEAŞ tehlikesinin olduğuna işaret ederek, ''Kerkük'ün güneyi kurtarıldı ama tam olarak DEAŞ'tan temizlenmedi. Bazı bölgelerde hala gizlenen DEAŞ militanları olduğuna ilişkin bölge halkından bize ulaşan bilgiler var.'' ifadesini kullandı.

DEAŞ'lı teröristler tarafından bölgenin işgali sırasında eşini kaybeden Hanife Casim, ''Bir an önce köyümüze geri dönmemiz için bize gereken kolaylıkları sağlasınlar. Birkaç bin metrekarelik bir alanda yaşamaktan bıktık.'' diye konuştu.

Havice ilçesinden kaçarken ailesinin tamamını kaybeden 10 yaşındaki Veysi Hadi ise ''2 yıldan beri zorunlu olarak kaldığımız bu açık hava hapishanesinden kurtulmak istiyoruz. Hasret kaldığım akrabalarıma kavuşmak istiyorum.'' dedi.

Irak güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice ilçesi ve bağlı 4 kasabayı 5 Ekim'de geri almıştı.

Kaynak: AA