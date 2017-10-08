Haviceli aileler güvenlik güçlerine sığınıyor

Irak ordusunun, Kerkük kentinin Havice ilçesine bağlı kasaba ve köylerde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı operasyonun ardından bölgedeki siviller ellerinde beyaz bayraklarla güvenlik güçlerine sığınmaya başladı.

Kerküklü siviller, bölgede gizlenen DEAŞ'lı militanların olası saldırılarından korkarak kaçtıklarını ifade etti.

Havice ilçesine bağlı Humayra köyünden kaçtığını belirten Hafsa Cümeyli isimli kadın, köyünün yakınında saklanmış durumda çok sayıda DEAŞ militanı olduğunu söyledi.

Cümeyli, "Köyümüzün yakınındaki DEAŞ militanlarının bizi öldürmelerinden korkup kaçtık. Köyümüzün çevresindeki su kanalları ile metruk arazilerde saklanan çok sayıda DEAŞ militanı var." dedi.

Havice'yi kurtarma operasyonunun başlamasıyla birlikte zor günler yaşadıklarını anlatan Cümeyli, "Operasyonun başlamasının ardından DEAŞ militanları, oğlumu yanlarında savaşmaya zorladı. Oğlum istemeyip direnince de gözlerimizin önünde ona işkence yaptılar.'' diye konuştu.

Haviceli sivillerin yıllardır korku dolu günler geçirdiğini dile getiren Cümeyli şunları söyledi:

"Bölgemiz bu törür örgütünden temizlenmediği müddetçe bize hayat yok.Yıllardır en temel gıda maddelerinden dahi mahrumuz. Çocuklarımıza en basitinden bir meyve bile veremiyoruz."

Havice ilçe merkezinin 5 Ekim'de DEAŞ'tan kurtarıldığının duyurulmasının ardından Irak güvenlik güçleri dün ilçeye bağlı kasaba ve köylerde gizlenen militanlara yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlatmıştı.