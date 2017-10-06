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'Havice'de yaklaşık 33 bin sivil yerinden edildi'

Uluslararası Göç Örgütü, DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Havice ilçesinde 33 bin civarında sivilin yerinden edildiğini duyurdu.

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Havicede yaklaşık 33 bin sivil yerinden edildi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinde yaklaşık 33 bin sivilin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM Sözcüsü Millman, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, Irak'ta 2014'te patlak veren krizin ardından 3,2 milyon kişinin ülke içinde yerinden olduğunu belirtti.

Irak güvenlik güçlerinin 21 Eylül'de Havice ilçesini DEAŞ'ten kurtarmak için operasyon başlattığını anımsatan Millman, bu süre zarfında yaklaşık 33 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Millman, yerlerinden edilen 17 bin 700 sivilin ilçe merkezi kurtarıldıktan sonra evlerine geri döndüğü, 15 bin 200 sivilin ise halen kamplarda yaşadığı bilgisini paylaştı. 

Etiketler: uluslararası göç örgütü, DEAŞ, Irak, Havice
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