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Havice'de 40 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak'ın Havice kasabasında gizlenen 40 DEAŞ militanı öldürüldü.

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Havicede 40 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinin kasaba ve köylerinde Irak güvenlik güçlerinden gizlenen DEAŞ militanlarına yönelik devam eden operasyonlarda 40 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi'ye bağlı Türkmen Gücü Kaim Alay Komutanı Zeki Kemal, ''Havice ilçesinin Reşad kasabası yakınında kamışlık alanda gizlenen DEAŞ militanlarına yönelik operasyonda 40 örgüt elemanı öldürüldü." ifadesini kullandı.

Havice ilçesini örgütten kurtarma operasyonunun bitmesine rağmen bölgedeki tehlikenin hala geçmediğini belirten Kemal, ''Havice ilçesi ve bölgede yüzlerce DEAŞ militanının gizlendiğini tahmin ediyoruz. Bölgede tehlike arz eden bu militanlara yönelik her gün onlarca arama tarama yapılıyor.'' şeklinde konuştu.

Kurtarılan bölgelerdeki sivillerin kendilerine destek vermelerinden memnun olduklarına dikkati çeken Kemal, ''Bölge halkı, DEAŞ militanlarının yerlerini tespit etmede bize iyi destek veriyor. Yıllardır süren DEAŞ korkusu ve tehdidine rağmen bize yardımcı olmaları oldukça önemli.'' dedi. AA

Etiketler: Irak, Havice, DEAŞ
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