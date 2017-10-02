Havice terör örgütü DEAŞ'tan temizleniyor

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde askeri bir havaalanı ile 25 köyün DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.

Korgeneral Abdulemir Yarullah, ordu ile Haşdi Şabi'den oluşan güçlerin El-Fetha Havaalanı, Acil Dağı'ndaki petrol çıkarma şirketine ait bir bina, Hamrin Dağlarının kuzey kesimi ile 25 köyü DEAŞ'tan kurtardığını ve Ziğeytun Köprüsü yolunu yeniden açtığını söyledi.

Başbakan Haydar el-İbadi, Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının 21 Eylül, ikinci aşamasının ise 29 Eylül'de başladığını duyurmuştu.