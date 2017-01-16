'Havice kurtarılmadan Musul operasyonunun başlaması büyük yanlıştı'

Kerkük Valisi Necmettin Kerim, Irak'ın Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun Havice'yi kurtarma operasyonundan önce başlatılmasının yanlış olduğunu ifade ederek, Kerkük'ün güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti.

Kerim, düzenlediği basın toplantısında, "Havice ilçesi kurtarılmadan Musul operasyonunun başlaması büyük yanlıştı." diyerek, DEAŞ kontrolündeki Havice ilçesinin Kerkük'ün güvenliği için giderek büyüyen tehlike haline geldiğini savundu.

"Musul operasyonu kararı siyasiydi"

Kerim, Musul operasyonunun başlamasıyla Kerkük'e sığınanların sayısının sayısının 10 bini geçtiğini aktardı.

Musul operasyonunun Havice operasyonundan önce başlamasının siyasi amaç taşıdığını dile getiren Kerim, ''Geçen yıl 21 Ekim tarihindeki DEAŞ'ın Kerkük'e yaptığı saldırının izlerini hala silemedik. Kerkük'ün güvenliği hala tehlikede. Musul operasyonu kararını Irak hükümeti tek başına vermedi. Bu kararda uluslararası müttefik güçlerin de önemli etkisi oldu. Operasyon, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimleriyle de ilgiliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Kerkük Valisi Kerim, ''Havice'nin kurtarılması için ordu, Haşdi Şabi ve Peşmerge güçlerine ihtiyaç var. Bu güçlerin ortak anlaşması olmadan Havice'nin kurtarılması mümkün değildir.'' şeklinde konuştu.