Havayolu taşımacılığında popülarite artıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde Türkiye genelinde havalimanlarının uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 4 artışla 84 bin 524, dış hatlarda ise yüzde 10,2 artışla 63 bin 228 oldu. Üstgeçişler (overflight) dahil toplam uçak trafiği ise yüzde 7,1 artışla 186 bin 125 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 8,6 artışla 10 milyon 130 bin 292, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 24,6 artışla 9 milyon 693 bin 51 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artışla 19 milyon 846 bin 359'a yükseldi.

Turizme yönelik havalimanlarına bakıldığında bu yılın eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre, Antalya Havalimanında dış hatta yüzde 66 artışla 2 milyon 942 bin 85, Muğla Dalaman Havalimanında dış hatta yüzde 31 artışla 414 bin 592, Muğla Milas-Bordum Havalimanı'nda dış hatta yüzde 11 artışla 166 bin 977, Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda dış hatta yüzde 65 artışla 60 bin 920 yolcu trafiği gerçekleşti.

Üstgeçiş trafiğindeki artış devam etti

Üstgeçiş trafiğinde artış eğiliminin devam ettiği görüldü. Eylülde üst geçiş trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artışla 38 bin 373'e yükseldi. Bu yılın 9 aylık gerçekleşmelerine göre, üstgeçiş trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 306 bin 95 oldu.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de eylül itibarıyla iç hatlarda yüzde 3,5 artışla 93 bin 836 ton, dış hatlarda yüzde 14,8 artışla 253 bin 394 ton, toplamda ise yüzde 11,5 artışla 347 bin 230 tona ulaştı.

Bu yılın 9 ayındaki gerçekleşmelerine göre, üstgeçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 4,3 artışla 1 milyon 452 bin 25'e, direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiği yüzde 9,9 artışla 146 milyon 989 bin 680’e, yük (kargo posta bagaj) trafiği ise yüzde 9,9 artışla 2 milyon 569 bin 125 ton olarak kayıtlara geçti.