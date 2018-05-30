Havalimanında beklenmedik doğum

2 yaşındaki Labrador Retriever cinsi Ellie, sahibine hiç beklemediği bir sürpriz yaptı. Ellie, sahibiyle birlikte uçak beklediği Florida Havalimanı'nda 8 yavru dünyaya getirdi.
Köpeğinin hamile olduğunu bildiğini söyleyen kadın, "Doğumun bu kadar erken olabileceğini tahmin etmiyordum" dedi.
Ellie, Tampa İtfaiye Ekibi'nin yardımıyla 1'i kız 7'si erkek 8 yavru dünyaya getirdi.
O anlar itfaiye ekibinin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
All done! #AirportPuppies @FlyTPA @CityofTampa pic.twitter.com/NIoXr0HCZW— Tampa Fire Rescue (@TampaFireRescue) 25 Mayıs 2018