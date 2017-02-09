Havai fişek mağazasındaki patlamada 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Tlaxcala eyalet kamu güvenliği komisyonu sözcüsü Juan Pablo Flores, Ixtacuixtla köyündeki havai fişek mağazasında meydana gelen patlamada iki kişinin yanarak can verdiğini bildirdi.
Eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, yaralıların tedavisi için gerekenin yapılacağı belirtildi, patlamada yaralananların sayısı verilmedi.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da, aralık ayında, bir havai fişek mağazasında meydana gelen patlamada 31 kişi ölmüş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.
Alınan yetersiz güvenlik önlemleri ve havai fişek mağazaları ile depolarının yetersiz denetimi ülke genelinde kazalar yaşanmasına yol açıyor. AA