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Havai fişek fabrikasında patlama: 8 ölü

Hindistan'ın doğusunda bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 8 işçi öldü.

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Havai fişek fabrikasında patlama: 8 ölü

Hindistan'ın doğusunda bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 8 işçi öldü.

Polis, Orissa eyaletinin Balasore bölgesinde ruhsatsız işletilen ve fabrika olarak kullanılan evde meydana gelen patlamada 8 işçinin hayatını kaybettiğini, en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hinduların popüler Diwali festivalinden bir gün önce, eyaletin başkenti Bhubaneşvar'ın 195 kilometre güneyinde yaşanan kazada ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkenin orta kesiminde Madhya Pradeş eyaletinde haziran ayında yine bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 23 işçi yaşamını yitirmişti.

Etiketler: hindistan, hindistan patlama
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