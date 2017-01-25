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Havai fişek deposunda patlama: 6 ölü, 1 yaralı

Çin'de bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Patlama ve ardından yaşanan yangın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

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Havai fişek deposunda patlama: 6 ölü, 1 yaralı

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir havai fişek deposunda yaşanan patlama ve yangın nedeniyle 6 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, patlama eyaletin Yüeyang kentindeki bir binada bulunan havai fişek deposunda gerçekleşti.

Patlama sonucu çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise hafif yaralandı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir müşterinin yaktığı çatapatın tetiklemesinden kaynaklandığı belirtilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA

Etiketler: çin, havai fişek deposunda patlama, patlama
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