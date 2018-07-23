Havaalanı X-ray'lerinde yeni bir dönem başlıyor

Yeni nesil tarayıcıların 3D görüntü alabilme özelliği sayesinde, güvenlik personelleri yolcuların bagajlarının içindeki nesneleri her açıdan görebilecek.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 6 ay boyunca denenecek tarayıcıların, gizli patlayıcıları da tespit edebilme özelliğine sahip olduğu ifade edildi. Açıklamada, sistem başarılı olursa, gelecekte yolcuların el bagajlarının kontrol amaçlı açılmasına gerek kalmayacağı belirtildi.

ABD ve Hollanda'da da denendi

New York'taki John F. Kennedy ve Amsterdam'daki Schiphol havalimanlarında benzer tarayıcılar test edilmişti.

Şu anda yolcular dizüstü bilgisayarlarını, su, şampuan ve diş macunu gibi tüm sıvı eşyaları, güvenlik geçişi öncesi el bagajlarından çıkarmak zorunda kalıyor.

Bakanlık, kuralların aynı olduğunu, yolcuların tarama sırasında ihtiyaç duyulursa bazı eşyalarını bagajlarından çıkarılabileceğini göz önünde bulundurmalarını istedi.

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uçuşları hedef alan terör planının tespitinden sonra, Ağustos 2006'da dünyanın dört bir yanındaki yolcuların uçağa sıvı taşıması yasaklanmıştı.

Kurallar daha sonra gevşetildi ve yolcular artık ağzı kilitli şeffaf plastik poşette, her birinin hacmi 100 mililitreyi geçmemek şartıyla sıvı taşıyabiliyor.

Kaynak: CNN