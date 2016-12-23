'Hava korsanları uçağı patlatmakla tehdit ediyor'

Libya'da iç hat seferi yaparken Malta'ya kaçırılan Afriqiyah (Afrika) Havayollarına ait uçaktaki iki hava korsanının, uçağı patlatmakla tehdit ettiği bildirildi.

Malta'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Malta Independent'in haberine göre, yerel saatle 11.30 (TSİ 13.30) sularında Luqa Havaalanına inen Airbus 320 tipi uçağı iki hava korsanı kaçırdı.

Haberde korsanların, uçağı havaya uçurma tehdidi savurduğu belirtilirken, uçağın etrafında Malta özel kuvvetlerinin ve askerlerinin hazır beklediği ifade edildi.

Olayla ilgili ulusal güvenlik komitesini başbakanlıkta acil toplayan Malta Başbakanı Joseph Muscat, twitter hesabından yaptığı açıklamada, uçakta 1'i bebek, 28'i kadın, 82'si erkek olmak üzere 111 yolcu olduğu bilgisini paylaştı. Muscat, güvenlik güçlerinin operasyonu koordine ettiğini kaydetti.

Uluslararası basına yansıyan haberlerde de hava korsanlarının, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlısı olduğu, Libya Ulaştırma Bakanının korsanlarla pazarlıkları yürüttüğü ileri sürüldü.

Malta Uluslararası Havaalanından yapılan açıklamada da tüm acil durum ekiplerinin devrede olduğu belirtildi.

Bu arada, Malta Luqa Havaalanında tüm uçuşlar iptal edilirken, buraya yapılan seferlerin başka havaalanlarına yönlendirildiği bildirildi.

Libya'nın Sebha kentinden sabah yerel saatle 10.10'da Trablus'a gitmek üzere havaalanan uçak, içindeki 111 yolcu ve 7 mürettebatla yerel saatle 11.32'de Malta'nın Luqa Havaalanına iniş yapmıştı.