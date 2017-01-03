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Hava kirliliği için 'Kırmızı Alarm' verildi

Çin'in kuzey ve doğu bölgelerinde artan hava kirliliği nedeniyle bugün ve yarın için "Ulusal Kırmızı Alarm" verildi.

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Hava kirliliği için Kırmızı Alarm verildi

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, başkent Pekin ve Tiencin kentinin yanı sıra Hıbey, Hınan, Şandong, Anhui ve Ciangsu eyaletlerinde hava kirliliği sebebiyle ilk kez "Ulusal Kırmızı Alarm” verildiğini duyurdu.

Meteoroloji Merkezi, söz konusu kentlerde ve bölgelerde görüş mesafesinin 500 ila 50 metreye kadar düşeceği uyarısı yaptı, havalimanları, limanlar ve otoyollar için gerekli önlemlerin alınması tavsiyesinde bulundu.

Sürücülerden de görüş mesafesine uygun hızda gitmeleri istendi.

Dünyada sera etkisi yaratan gazların salımında ilk sırada yer alan Çin'de özellikle son iki yıldır, ülkenin farklı bölgelerinde halk ciddi hava kirliliği tehdidi altında yaşıyor.

Ülkede hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve en üst düzeyde kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.

Etiketler: hava kirliliği, 'Kırmızı Alarm', çin
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