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'Hastaneler grip salgını için tetikte olmalı'

Fransa'da Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde kendini gösteren grip salgını için hastanelere ve insanlara çağrıda bulundu.

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Hastaneler grip salgını için tetikte olmalı

Sağlık Bakanı Marisol Touraine, grip salgını nedeniyle ülkedeki tüm hastanelerden acil servislerini hazırlamaları ve yataklarını boş tutmalarını istedi.

Touraine, grip salgının giderek yayıldığı ve şu an ülke çapındaki 850 hastaneden 142'sinin zor durumda olduğunu dile getirirken hastanelerin yanı sıra sağlık personelinin de hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Sağlık yetkilileri, 2014-2015'te yarısı 60 yaş üstü 18 bin kişinin ölümüne neden olan H3N2 virüsünün neden olduğu salgının bu yıl da benzer bir etki yaratmasından endişe ediliyor.

Kamu Sağlığı Merkezi, H3N2 virüsünün 2 yıl aradan sonra bu yıl geri döndüğünün altını çizerek virüsün birkaç hafta içinde ciddi bir salgına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Etiketler: fransa, Sağlık Bakanlığı, kamu sağlığı merkezi, grip salgını
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