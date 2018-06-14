Haseke'de yıllar sonra ilk kez bayram telaşı yaşandı

Suriye'nin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke şehrinde bulunan Filistin Sokağı boyunca uzanan çarşı, önceki bayramlarda kapatılmaya zorlandı. Bu sene ise durum farklı. Bu Ramazan Bayramı'nda, Suriyeli vatandaşlar gün batımında alışverişe çıktı.

Yıllar sonra ilk kez bayram telaşı yaşanan sokakta, her çeşit ürün var; bayramlık kıyafetler, ışıltılı saatler, parfümler, oyuncaklar...

Sokak, gece yarısından sonraya kadar açık kalıyor ve bazen sahurdan önce tekrar açılıyor.

Suriyeli Sami el-Saleh, dükkanları gezerken, "Geçen birkaç gün boyunca Haseke'de her şey değişmiş gibi hissettik. Umuyorum ki politik gerilimlerde çözüme ulaşılır çünkü artık geçmişte yaşanılan zorluklar göz önünde bulundurularak işler halledilmez" dedi.

Yıllardır süren iç savaşın Suriye'de ekonomiyi sarstığını söyleyen parfüm satıcısı Ahmad Antar ise, bölge için siyasi çözüm istediklerini dile getirdi. Antar, "Bu daha iyi ve daha kolay çünkü askeri çözüm yıkım anlamına geliyor. Kazanan olmuyor" diye konuştu.

Kaynak: AFP