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Haseke'de terör örgütü YPG/PKK'ya karşı gösteri düzenledi

Suriye Haseke'de terör örgütü YPG/PKK'nin gençleri zorla silah altına alması protesto edildi.

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Hasekede terör örgütü YPG/PKKya karşı gösteri düzenledi

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke'nin sakinleri, örgütün gençleri zorla silah altına almasını protesto etti.

Örgütün uygulamasına tepki gösteren Hasekeliler, kent merkezinde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Teröristler, göstericileri dağıtmak ve engellemek için kent merkezinin bazı giriş ve çıkışlarını kapatırken bazı kişileri de alıkoydu.

YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke, Menbiç ve Rakka'da, terör örgütü mensupları, bölgede yaşları 18-30 arasındaki gençleri kontrol noktalarında alıkoyarak, zorla silah altına alıyor.

Menbiçli esnaf, en son 20 Mayıs'ta terör örgütünün ilçedeki gençleri zorla silah altına alma zorbalığına tepki göstererek iş yerlerinin kepenklerini indirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde hakimiyetini artırmak için saflarını zorla silah altına aldığı gençlerle güçlendirmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, haseke, ypg, PKK, protesto
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