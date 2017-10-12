Haşdi Şabi'nin 'Kerkük'e askeri sevkiyat yaptığı' iddiası

Haşdi Şabi'nin, Irak'ın Kerkük kentinde Peşmerge mevzilerinin karşısında yer alan bölgelere askeri sevkiyat yaptığı iddia edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Batı Cephesi Peşmerge Komutanı Kemal Kerküki, yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi'nin son üç güç içerisinde Kerkük'ün kuzeybatısına ağır silahlarla askeri sevkiyat yapmaya başladığını ileri sürdü.

Haşdi Şabi'nin konuşlandığı bölgede daha önce terör örgütü DEAŞ'ın yer aldığını belirten Kerküki, aralarındaki mesafenin yaklaşık 500 metre olduğunu söyledi.

Kerkük'te Havice operasyonu bitmesine rağmen Haşdi Şabi'nin bölgeye askeri sevkiyatının devam ettiğini aktaran Kerküki, "Özellikle dünden itibaren bölgeye top, tank ve çok sayıda silah konuşlandırıldı. Operasyon bitmişse bu kadar ağır silahın özellikle Peşmerge güçlerinin karşısına konuşlandırılması manidardır." iddiasında bulundu.

Erbil ve Bağdat arasındaki siyasi ve diğer sorunların tehditler ve askeri yollara başvurularak çözülemeyeceğini kaydeden Kerküki çözümün diyalog ile mümkün olacağını dile getirdi.

IKBY Güvenlik Ajansı, dün yaptığı açıklamada Irak merkezi hükümetinin Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu ileri sürmüştü.

Irak merkezi hükümeti sözcüsü Sadi Hadisi ise "Kerkük'e askeri saldırı" iddiasını yalanlamıştı.