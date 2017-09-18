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Buradasınız : » » Haşdi Şabi'den Kerkük'e askeri sevkiyat

Haşdi Şabi'den Kerkük'e askeri sevkiyat

İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi milisleri, referandumun yapılacağı Kerkük kentinde ağır silahlarla askeri güç sevkiyatı yaptı.

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Haşdi Şabiden Kerküke askeri sevkiyat

İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi milisleri ağır silahlarla, 25 Eylül'de referandumun yapılacağı Kerkük vilayetinin güneyine konuşlandığı belirtildi.

Kerkük İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'tan gelen yaklaşık 70 araçlık Haşdi Şabi milisleri, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesiyle Tazehurmatu kasabasına yerleştiğini ifade etti.

Mehdi, Haşdi Şabi'nin terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice operasyonu için ağır silahlarla sevkiyat yaptığını kaydetti.

Kerkük'e yapılan askeri sevkiyattan sonra Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis'in de kente gelerek buradaki komutanlarla Türkmen Beşir köyünde toplantı yaptığı aktarıldı.

Etiketler: haşdi şabi, Kerkük, Irak, askeri sevkiyat, iran
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