Harley-Davidson'ın ihracat pazarı ağır bastı

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikası ABD ekonomisinde geri tepiyor.

Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma uyguladığı ek vergilere Avrupa Birliği'nden (AB) gelen misilleme Amerikalı ünlü motosiklet firması Harley-Davidson'ı da etkiledi.

Avrupa'nın en önemli ihracat pazarına sahip Wisconsin şirketi, bunun üzerine üretimini yurt dışına taşıma kararı aldı.

Trump vergi kararıyla yerel üretimi güçlendirmeye çalışsa da, Harley-Davidson motosikletlerini AB'deki müşterilere ulaştırmak ve Avrupa'da sürdürülebilirliğini sağlamak için böyle bir yol izleyeceğini duyurdu.

Harley-Davidson, 2017 senesinde Avrupa'ya 39 bin 773, Orta Doğu ve Afrika'ya bin 132, Asya Pasifik bölgesine ise 30 bin 348 motosiklet ihracatı yaptı.

Bu rakamlar Latin Amerika'da 9 bin 452, Kanada'da 10 bin 81 ve ABD genelinde 147 bin 972 olarak belirlendi.

"Vergiler Harley için sadece bir mazeret, sabırlı olun"

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şirket kararının kendisini şaşırttığını belirtti.

"Tüm şirketler arasında Harley-Davidson’ın teslim bayrağını açan ilk şirket olmasına şaşırdım. Ben onlar için çok savaştım. Nihayetinde bize ticarette zarar veren AB’ye - 151 milyar dolar açık - sattıklarının vergisini onlar ödemeyecekler. Vergiler Harley için sadece bir mazeret. Sabırlı olun."

Uzmanlar, Trump'ın bu paylaşımlarını, AB'nin misilleme tarifelerinden olumsuz etkilenecek şirketleri üretimlerini yurt dışına kaydırmaktan alıkoyma çabası olarak değerlendirdi.

AB, Beyaz Saray'ın çelik ve alüminyum vergilerine karşılık motosiklet, yat, tekne, tüp, mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör ve çelik gibi yüzlerce Amerikan menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya 22 Haziran'da başlamıştı.

Bir Harley-Davidson'ın maliyeti 2 bin 200 dolar artacak

Harley-Davidson haftanın ilk gününde, AB'nin Beyaz Saray’ın çelik ve alüminyum vergilerine karşılık olarak uygulamaya başladığı gümrük vergilerinden etkilenmemek için Avrupa pazarına yönelik üretimini ABD dışına çıkarma kararı aldığını ilgili otoritelere belirtmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, AB'nin getirdiği yeni tarifeler nedeniyle AB'ye ihraç edilen Harvey-Davidson motosikletlere uygulanan gümrük vergisinin yüzde 6'dan yüzde 31'e çıktığı, bu nedenle motorsikletlerin birim maliyetinin 2 bin 200 dolar artacağı vurgulanmıştı.

Harley-Davidson'ın New York borsasında işlem gören hisseleri, dünü yüzde 6 civarında kayıpla tamamladıktan sonra bugün de yüzde 2 geriledi.

Kaynak: Statista, AA