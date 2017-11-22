  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.961
    EURO 4.654
  • BIST 105711.34
    ALTIN 163.326
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hariri'den istifa konusunda geri adım geldi

Hariri'den istifa konusunda geri adım geldi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın isteği üzerine istifamı erteliyorum." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Haririden istifa konusunda geri adım geldi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın isteği üzerine istifamı erteliyorum." dedi.

Hariri, Cumhurbaşkanı Avn'ın ülkede daha fazla diyalog için kendisinden beklemesini istediğini belirtti.Beyrut'ta Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılan Saad Hariri: Bu ümidi yanıtsız bırakmadım dedi.

Avn, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Riyad'da Hariri'yi gözaltına almakla, istifaya zorlamakla suçlamıştı.

Hariri, Riyad'dan Fransa'ya, ardından da Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçmişti. Hariri'nin 2 oğlu halen Riyad'da bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Hariri istifa, Hariri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER