Hariri'den istifa konusunda geri adım geldi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın isteği üzerine istifamı erteliyorum." dedi.

Hariri, Cumhurbaşkanı Avn'ın ülkede daha fazla diyalog için kendisinden beklemesini istediğini belirtti.Beyrut'ta Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılan Saad Hariri: Bu ümidi yanıtsız bırakmadım dedi.

Avn, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Riyad'da Hariri'yi gözaltına almakla, istifaya zorlamakla suçlamıştı.

Hariri, Riyad'dan Fransa'ya, ardından da Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçmişti. Hariri'nin 2 oğlu halen Riyad'da bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber