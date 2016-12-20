Hariri yeniden 'Hükümet Sarayı'nda

Lübnan'da yaklaşık bir buçuk ay süren siyasi pazarlıkların ardından iki gün önce hükümeti kuran Başbakan Saad Hariri, 2011 yılında terk etmek zorunda kaldığı başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda başbakan olarak görevi yeniden devraldı.

Resmi törenle görevine başlayan Hariri'yi, Hükümet Sarayı'nda Bakanlar Kurulu Sekreteri Fuad Fileyfil karşıladı.

Öte yandan 30 sandalyeli ulusal uzlaşı hükümeti temsilcilerinin de yarın Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'la ilk defa bir araya gelerek, hükümet programı için çalışacağı belirtildi.

Saad Hariri kimdir?

Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri (46), 2005 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Lübnan'ın eski Başbakanı Sünni siyasetçi Refik Hariri'nin oğlu. Babasının ölümünden sonra Müstakbel Hareketi'nin başına geçen Hariri, 2009-2011 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı. Hariri'nin başbakanlığındaki hükümet, "2011'de Refik Hariri soruşturmasında Hizbullah'ın cinayetle ilişkilendirilmesi" sonucu hükümet ortakları Hizbullah ve müttefiği partiler tarafından düşürülmüştü.

Başbakan Hariri, siyasetçi kimliğinin yanında babasından kalan inşaat, telekomünikasyon ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketleriyle de Lübnan'ın önde gelen iş adamları arasında yer alıyor.

Lübnan'da iki buçuk yıllık krizden sonra 31 Ekim'de Cumhurbaşkanı seçilen Mişel Avn ülkeyi 2017 Haziran ayında yapılması planlanan genel seçimlere götürecek yeni hükümeti kurma görevini 3 Kasım'da eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'ye vermişti.

Siyasi gruplar arasında sağlanan uzlaşıdan sonra Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri başbakanlığında kurulan yeni hükümet, pazar günü, Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından onaylanmıştı. AA