Hariri Lübnan'da bağımsızlık günü törenine katıldı

Hariri, görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından yaklaşık 3 hafta sonra ilk defa Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Meclis Başkanı Berri ile başkent Beyrut'taki bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geçit törenini izlemek üzere bir araya geldi.

Hariri, Avn ve Berri, Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenini izledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 4 Kasım'da Lübnan Başbakanlığı görevini bıraktığını duyuran Saad Hariri, istifasından 17 gün sonra dün geç saatlerde ülkesine gelmişti.

Hariri'nin temasları ve istifa süreci

Hariri, Riyad'da açıkladığı istifasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşmüş, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'da da temaslarda bulunmuştu. Hariri son olarak dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüş, daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uğramıştı.

Saad Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasıyla ilgili açıklamasında, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, Riyad'dan katıldığı bir televizyon programında, "ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini" bildirmiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da iyi olduğunu ve kısa süre içinde ülkesine döneceğini duyurmuştu.

AA