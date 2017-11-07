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Buradasınız : » » 'Hariri, Lübnan'a dönecek'

'Hariri, Lübnan'a dönecek'

Lübnan eski Başbakanı Fuad Sinyora, başbakanlık görevinden geçen cumartesi istifa ettiğini duyuran Saad Hariri'nin, Lübnan'a döneceğini söyledi.

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Hariri, Lübnana dönecek

Lübnan eski Başbakanı Fuad Sinyora, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hariri ile iletişim halindeyiz. Hariri Lübnan'a dönecek." dedi.

Sinyora, önceliğin Hariri'nin ülkeye dönüşü olduğunu, biriken problemlerin çözümünün ise bir sonraki aşama olduğunu kaydetti.

Lübnan'daki Müstakbel televizyonu, Hariri'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiğini duyurmuştu.

İran lideri Ali Hamaney’in başdanışmanı ve eski İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti’yi geçen cuma Beyrut’ta kabul etmesinin ardından sürpriz bir şekilde Riyad’a geçen Hariri, burada katıldığı bir televizyon programında başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa açıklamasında Hizbullah ve İran’ı suçlayan Hariri’nin bu kararı ülke yönetiminde Hizbullah ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn ittifakının etkisini kıramamasına bağlanıyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise yaptığı açıklamada Hariri’nin Suudi Arabistan'da gözaltında olduğunu iddia etmiş, Lübnan'a dönmeyeceğini ileri sürmüştü. 

Kaynak: AA

Etiketler: Hariri, lübnan başbakanı, fuad sinyora
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