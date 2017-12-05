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Hariri istifasını geri çekti

Lübnan Başbakanı Hariri, istifasını geri çekti. Geçen hafta Fransa'da bulunan Hariri, cuma günü tekrar bu ülkeye gidecek.

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Hariri istifasını geri çekti

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, istifasını resmen geri aldı.

Hariri, ülkesine dönmesinin ardından bakanlar kurulunu ilk kez topladı. Hariri, kabinenin yazılı açıklamasını da bizzat kendisi okudu.

Hariri, her fırsatta Hizbullah'ın İran'la olan ilişkilerinden ve Arap coğrafyasındaki müdahalelerinden şikayet ediyordu. Hariri'nin ilk sözleri, yine bu konuya dair oldu.

Lübnan Başbakanı, "Kardeş Arap ülkelerinin tüm çatışmaları, anlaşmazlıkları, savaşları ve iç meselelerine karışılmamasına karar verildi." dedi.

Öte yandan Hariri, Cuma günü yeniden Paris'e gidiyor.

Burada, Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşeceği belirtildi.

Hariri, geçen hafta da Paris'teydi.

TRT HABER

Etiketler: Hariri, lübnan, istifasını geri çekti
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