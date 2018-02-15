Hariri: Hizbullah ile ittifak kurmayacağız

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Refik Hariri suikastının 13. yılındaki anma etkinliği kapsamında başkent Beyrut'taki El-Beyyal Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Biz, hiç kimsenin kendisini ırkçı ya da mezhepçi bir kutuya koyup kutuyu kilitlemesini ve sonra da anahtarını atmasını kabul eden bir hareket değiliz." diyen Hariri, Hizbullah ile ittifak kurmayacaklarını söyledi.

Taif Antlaşması'na (1989'da iç savaşı sona erdiren anlaşma) bağlı olduklarını ve bu metnin değiştirilmesini hiçbir şekilde kabul etmediklerini söyleyen Hariri, Lübnan'ın bir Arap ülkesi olduğunu ve dış vesayetleri reddettiğini vurguladı.

Asla vazgeçemeyecekleri, ülkenin onsuz istikrara kavuşamayacağı ve ilerleyemeyeceği değişmez ilkelerinin bulunduğunu anlatan Hariri, bunlardan en önemlilerinin "siyasi anlaşmazlıklarda diyaloğa başvurmak, Lübnan'ı bölgedeki savaşların etkilerinden korumak, Arap ülkelerinin içişlerine karışmamak, silahın sadece devletin ve meşru kurumlarının elinde olmasını vurgulamak ve ordu ile güvenlik güçlerinin yeteneklerini etkinleştirmek" olduğunu söyledi.

Hariri ayrıca, ülkedeki Suriyeli mültecilerle ilgili krizin sona erdirilmesi çağrısı yaptı ve bu kişilere yurt verilmesine karşı çıktı.

Lübnan'da mayıs ayında yapılması planlanan parlamento seçimlerine de değinen Hariri, bu seçimlerin bir dönüm noktası olacağını ve programlarının, Refik Hariri dönemine iadeiitibar vermek olduğunu sözlerine ekledi.

Dönemin Lübnan Başbakanı Refik Hariri, 14 Şubat 2005'te düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA