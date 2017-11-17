  • 17 KASIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.885
    EURO 4.581
  • BIST 106239.46
    ALTIN 160.579
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hariri, Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor

Hariri, Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor

İstifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yarın Paris'te Fransa Başbakanı Macron ile görüşecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hariri, Fransaya gitmeye hazırlanıyor

Suudi Arabistan'da istifa ettiğini duyuran Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin bugün Paris'e geçmesi bekleniyor.

Hariri, yarın Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. 

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Fransa’nın Hariri’yi davet etmesinin krizi dindireceğini söylemişti.

İran'dan ise tam tersi bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın müdahil olması ve taraflı davranmasının bölgede krizleri daha da artıracağını savundu.  

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki gün önce yaptığı açıklamada, Hariri'yi ailesiyle birkaç günlüğüne Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun kesinlikle bir sığınma olmadığını belirtmişti.

Fransa tarafından bu yılın nisan ayında Legion d'honneur nişanı verilen Hariri, 2011 ve 2014 arasında Fransa'da yaşadı.

Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: lübnan, Hariri, fransa, lübnan başbakanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER