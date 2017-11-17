Hariri, Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor

Suudi Arabistan'da istifa ettiğini duyuran Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin bugün Paris'e geçmesi bekleniyor.

Hariri, yarın Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Fransa’nın Hariri’yi davet etmesinin krizi dindireceğini söylemişti.

İran'dan ise tam tersi bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın müdahil olması ve taraflı davranmasının bölgede krizleri daha da artıracağını savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki gün önce yaptığı açıklamada, Hariri'yi ailesiyle birkaç günlüğüne Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun kesinlikle bir sığınma olmadığını belirtmişti.

Fransa tarafından bu yılın nisan ayında Legion d'honneur nişanı verilen Hariri, 2011 ve 2014 arasında Fransa'da yaşadı.

Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Kaynak: TRT Haber/AA