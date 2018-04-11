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Buradasınız : » » Hariri: ABD, Suriye'yi vurursa Lübnan bundan uzak durur

Hariri: ABD, Suriye'yi vurursa Lübnan bundan uzak durur

ABD ve Rusya arasındaki Suriye merkezli tehlikeli restleşmeye bir yorumda Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'den geldi.

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Hariri: ABD, Suriyeyi vurursa Lübnan bundan uzak durur

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Hariri, buradaki konuşmasında ABD ve Rusya arasındaki Suriye gerilimine değindi. 

"ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldırısı konusundaki duruşumuz açıktır. ABD Suriye'yi vurursa Lübnan bundan uzak durur. Görevimiz Lübnan'ı bölgede olanların yansımalarından korumaktır." 

Esed rejiminin 8 Nisan'da Doğu Guta'ya bağlı Duma ilçesine kimyasal silahla saldırmasının ardından ABD söylemlerinde tehditlerini arttı.

Öte yandan Associated Press'te çıkan bir haberde ABD, Fransa ve İngiltere liderlerinin Suriye'de askeri tercihler üzerine müzakerelerde bulunduğu bilgisi verilmişti.

Suriye rejiminin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, lübnan, Hariri, abd
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