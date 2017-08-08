Haredi Yahudileri, Liberman'ın konvoyuna saldırdı

Giydikleri siyah kıyafetler ve saçlarının favori kısımlarını uzatmaları ile dikkati çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, Batı Kudüs’te İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın konvoyuna saldırdı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Dindar Yahudiler, Batı Kudüs’teki Mea Şearim Mahallesini ziyaret eden Savunma Bakanı (Avigdor) Liberman’ın mahalleden ayrıldığı sırada konvoyuna taş ve başka materyallerle saldırdı." ifadelerine yer verildi.

Olay üzerine polisin Haredileri dağıttığı belirtilen açıklamada, bakan ve konvoyunun zarar görmeden mahalleden çıkabildiği kaydedildi.

Açıklamada, polis ile Harediler arasında yaşanan arbedede genç bir kızın kafasından yaralandığı aktarılırken, polisin "düzeni bozanları" dağıttığı ifade edildi.

Ultra-Ortodoks ya da Haredi Yahudileri

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Haredi Yahudileri, toplumun diğer kesimleri ile en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Kadınlar için iki buçuk yıl, erkekler için üç yıl askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de, Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve çatışma yaşamalarına sebep oluyor. İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor.

Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.