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Hannover Havalimanı aşırı sıcaktan hava trafiğine kapatıldı

Almanya'da Hannover Havalimanı aşırı sıcakların iniş ve kalkış pistine zarar vermesinden dolayı hava trafiğine kapatıldı.

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Hannover Havalimanı aşırı sıcaktan hava trafiğine kapatıldı

Hannover Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada 36 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle kuzey yönündeki iniş ve kalkış pistinin zarar gördüğü ve bu nedenle hava trafiğine kapatıldığı ifade edildi.

Havalimanının internet sitesinde ise havalimanının kapalı olduğu uçuşları bulunan yolcuların havalimanına gelmemeleri istenildi.

44 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi

Havalimanının hava trafiğine kapatılması nedeniyle 41 uçuşun gerçekleşemediği ve alana inmesi gereken 44 uçağında Düsseldorf ve Paderborn kentlerindeki havalimanlarına yönlendirildikleri kaydedildi.

Uçuşların iptal olması nedeniyle yolcuların bir kısmı evlerine geri gönderilirken evlerine gitme imkanı bulunmayanlara portatif yataklar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: hava trafiği, Hannover havalimanı, aşırı sıcaklar, almanya
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