Haniye'den Nekbe mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Gazze'de İsrail sınırındaki el-Beric kampında gerçekleştirilen yürüyüşte konuşma yaptı.

Haniye, gelecek pazartesi ve salı günü Filistinlilerin "ABD Başkanı Donald Trump’a ve İsrail'e Kudüs'ün bir Arap ve İslam şehri olduğu, kimsenin bunu değiştiremeyeceği" mesajını vermek için toplanacağını dile getirdi.

"Bugün makam veya koltuk değil, direniş ve ortak değerler bizi birleştirdi. Sizinle nöbet meydanlarında ve Büyük Dönüş yürüyüşlerinde bir aradayız."

Nekbe gününde Lübnan'daki Filistinlilerin, işgal altındaki Filistin topraklarının kuzey sınırına, Ürdün'deki Filistinlilerin ise Kerame bölgesine yürüyeceğini ifade eden Haniye, "Geri dönüş kamplarından, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya doğru bir yol çizeceğiz. Halkımız için yeni bir tarih yazıyoruz" dedi.

Gazze'deki "Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti" tüm Filistinlilere, cuma gününden itibaren Nekbe'nin arifesi olan ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağının açıklandığı 14 Mayıs'ta sınırda toplanma çağrısı yapmıştı.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.

Kaynak: AA