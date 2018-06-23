Haniye Gazze'deki sahra hastanesini ziyaret etti

Fas Dışişleri Bakanlığı, 28 Mayıs'ta Kral 6. Muhammed'in Gazze'de Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin öncülüğünde, cerrahi operasyonların yapılabileceği bir sahra hastanenin kurulması için karar aldığı duyurulmuştu.

12 Haziran'da açılan hastanenin bölümlerini gezen ve yetkililerden bilgi alan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Fas Kralı 6. Muhammed'e Gazze'de sahra hastanesi kurma kararından ötürü teşekkür etti.

Söz konusu kararın Fas ile Filistin halkı arasındaki köklü ilişkiyi yansıttığını belirten Haniye, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın sağlık sektörünü büyük oranda etkilediğini, ilaç ve tıbbi malzeme konusunda ciddi sıkıntı çekildiğini, bunun da Gazze sınırında yaşanan son gelişmelere ayak uydurma kapasitesini düşürdüğünü söyledi.

Hastaneden sorumlu Albay Ahmed Bunaim ise sahra hastanesinin, Gazze'ye sağlık alanında katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu kaydetti. Bunaim, hastanenin acil ameliyat gerektiren durumlara hazır olduğunu sözlerine ekledi.

130'dan fazla Filistinli şehit oldu

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 30 Mart'tan bu yana 15'i çocuk 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu. Gösterilerde 14 binden fazla Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA