Haniye: Gazze ablukasının kaldırılması için ciddi girişimler var

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Gazze kentindeki Büyük Ömer Camii'nde (Ulu Cami) Ramazan ayının ilk cuma namazında hutbe verdi.

Haniye, Gazze'deki olaylar için girişimlerin olduğunu söyledi.

"Gazze Şeridi'nden ablukanın kaldırılması için gerçek ve ciddi girişimlere tanık oluyoruz."

Bazı ülke ve taraflardan önceki dönemlerde ve şimdi de Gazze kuşatmasıyla nasıl başa çıkılacağına dair pek çok öneri aldıklarını belirten Haniye, söz konusu ülke ve tarafların ancak Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün ardından harekete geçtiğine dikkati çekti.

Haniye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün beraberinde getirdiği kazanımlara vurgu yaparak, "Gazze'deki insani trajedinin sona ermesi için gizli ve aleni şekilde yardımlar ve teklifler görüyoruz, birtakım hareketlenmeler var" dedi.

Hamas lideri, bu kazanımlardan birinin de Refah Sınır Kapısı'nın ramazan ayı boyunca açık tutulması olduğunu kaydetti.

Haniye'den Türkiye'ye teşekkür

Yürüyüşler sayesinde Filistin davasının yeniden uluslararası kaygıların odağı haline geldiğini kaydeden Haniye, Hamas'ın Filistin halkı ile Filistinli grupların desteğiyle bu başarılar zemininde ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki göstericilere yönelik katliamına tepki olarak aldığı hızlı kararlardan övgüyle söz eden Haniye, Filistin halkının yanında yer alan Katar, Mısır, Güney Afrika ve Bolivya'ya da tutumları nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Hamas "yürüyüşleri durdurma şartı koşan" anlaşmaların tarafı olmayacak

Hamas'ın dönüş yürüyüşlerini durdurma şartı koşan herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurgulayan Haniye, hareketinin herhangi bir Arap veya bölgesel tarafla Gazze'deki insani trajedinin hafifletilmesine karşılık dönüş yürüyüşünün durdurulması yönünde anlaşma yapmadığını dile getirdi.

Haniye, yürüyüşlerin hedeflerine ulaşana kadar süreceğini ifade ederek, Hamas'a bir anlaşma teklifi sunulması halinde, Filistinli gruplarla ulusal uzlaşıya varmadan herhangi bir karar almayacaklarını aktardı.

Hamas heyetinin geçen pazar günü Mısırlı yetkililerle görüştüğünü ancak basında iddia edildiği gibi kendilerine Kahire tarafından herhangi bir anlaşma sunulmadığını söyleyen Haniye, Mısır tarafının yürüyüşlerin İsrail’le askeri bir çatışmaya dönüşmesini istemediğini kaydetti.

62 Filistinli şehit oldu

İsrail askerleri, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açmış, 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA