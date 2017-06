Hangi ülkeler fidyeci siber korsanların hedefi oldu?

Fidyeci siber korsanlar en fazla Türkiye, Japonya, Vietnam ve Hindistan'a saldırdı.

Kaspersky Lab'in fidye yazılımı tehditleri hakkında yayınladığı yıllık rapordan derlediği bilgilere göre, fidyeci siber korsanlar Nisan 2016-Mart 2017 döneminde en fazla Türkiye'ye saldırırken, Türkiye'de siber saldırıya uğrayan insanlar arasında fidye saldırısına maruz kalanların oranı yüzde 7,93 oldu.

Sıralamada Türkiye'yi yüzde 7,52 ile Vietnam, yüzde 7,06 ile Hindistan, yüzde 6,62 ile İtalya, yüzde 6,25 ile Bangladeş ve yüzde 5,98 ile Japonya takip etti.

Raporda dikkati çeken bir diğer nokta ise, 2015-2016 yılındaki sıralamada yer almayan Türkiye, Bangladeş, Japonya, İran ve İspanya yüzde 5’i aşan oranlarla listeye bu sene giriş yaptı.

İlk on ülke içerisinde önceki rapor dönemine göre en çok artış yaşayan ülkeler ise Japonya, Türkiye ve Vietnam oldu. İstatistiklere göre, bu ülkeler 2016-2017 döneminde Crysis ve Locky adlı fidye yazılımı ailelerine bağlı artış yaşadılar.

"Zararlı yazılımlar şirketlere de zarar verebiliyor"

Söz konusu dönemde fidye yazılımıyla karşılaşan toplam kullanıcı sayısı bir önceki 12 aya göre yüzde 11,4 artış göstererek, dünya çapında 2 milyon 581 bin 26 kullanıcıya yükseldi.

Fidye yazılımlarıyla karşılaşanlar arasında şifreleyicilere maruz kalanların oranı 2015-2016 döneminde yüzde 31 iken, bu sene yüzde 13,6 artışla yüzde 44,6’ya ulaştı.

Rapora göre bilgisayar kullanıcıları fidyeci "hacker"lardan korunmak için verilerini düzenli olarak depolamalı ve kullandıkları antivirüs programlarının "Sistem İzleyici" fonksiyonlarını açık tutmayı unutmamalı.

Kurumsal bilgisayar kullanıcıları ise her zaman her verinin bir yedeğini bulundurmalı ve bilgi teknolojileri (IT) personelini eğitmeli.

Fidye yazılımı saldırılarının kurbanı olan bireysel ve kurumsal kullanıcılar durumu zaman kaybetmeden en yakınındaki emniyet teşkilatına bildirmeli.

"Suçlular gelişmiş finans ve ödeme alt yapısına sahip ülkeleri hedef alıyor"

Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Ivan Romashko, fidye yazılımı WannaCry salgınının da gösterdiği gibi, bu tür zararlı yazılımların sıradan kullanıcılara olduğu gibi şirketlere de zarar verebildiğini söyledi.

Korunmak için yazılımları güncel tutarak güvenilir bir koruma çözümü kullanmanın yeterli olacağını belirten Romashko, "Mobil fidye yazılımlarında 2017’nin ilk çeyreğinde bir patlama yaşandı ve bir önceki çeyreğe kıyasla 3,5 kat artışla 218 bin 625 mobil Truva atı fidye yazılımı kurulum paketi tespit edildi. Bunun ardından, faaliyetlerde söz konusu iki yıllık dönemin ortalamasına doğru bir düşüş görüldü. Bu küçük rahatlamaya rağmen, suçlular gelişmiş finans ve ödeme alt yapısına sahip ülkeleri hedef almaya ve mobil tehdit ortamı kullanıcıları endişelendirmeye devam ediyor." açıklamasında bulundu. AA